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Царьград

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Макрон знает, как привлечь внимание Трампа: секреты личных связей.

Макрон знает, как привлечь внимание Трампа: секреты личных связей.

Президент Франции Эммануэль Макрон наделён уникальной способностью находить подход к президенту США Дональду Трампу.

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Комментарии
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ВМ
Василий Михалченко
Ну.., судя по &quot; бесконечным нежным обнимашкам &quot; с одним президентом ..., с настоящим мужчиной Президентом такой фокус не пройдет....😂
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22 час.
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