Желание части бойцов ВСУ мира с Россией объяснили

О необходимости мира с Россией говорят только попадающие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство солдат продолжает занимать воинствующую риторику, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии