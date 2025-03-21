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Желание части бойцов ВСУ мира с Россией объяснили

Желание части бойцов ВСУ мира с Россией объяснили

О необходимости мира с Россией говорят только попадающие в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство солдат продолжает занимать воинствующую риторику, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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