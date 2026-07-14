Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нас там ждали: половина Украины - за Россию. Кто и как помогает нам в тылу врага

Нас там ждали: половина Украины - за Россию. Кто и как помогает нам в тылу врага

Опора, которую не сломать В российском обществе часто спорят: существует ли на Украине реальное сопротивление или это лишь миф, придуманный для поддержки боевого духа? Сергей Лебедев (позывной - Лохматый), которого называют одним из лидеров пророссийского подполья, утверждает, что сопротивление не просто существует, но и остается той силой, на которую опираются уже 12 лет.

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