Как Пакистан и Афганистан зачищают рудименты прошлых стратегий, и есть ли нам от этого польза Следя за сложными и трагичными событиями последних дней, довольно трудно оторваться от внутренних новостей.
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Как Пакистан и Афганистан зачищают рудименты прошлых стратегий, и есть ли нам от этого польза Следя за сложными и трагичными событиями последних дней, довольно трудно оторваться от внутренних новостей.
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