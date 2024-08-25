Италия расследует дело о непредумышленном убийстве в связи с гибелью "британского Гейтса"

Итальянская прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства после трагического крушения роскошной яхты Bayesian, в результате которого погибли британский предприниматель Майк Линч и ещё шесть человек, включая его 18-летнюю дочь Ханну.
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