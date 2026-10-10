В США произошло массовое убийство: среди жертв 2 детей

В США произошло массовое убийство: в городе Эри, штат Пенсильвания результате действий стрелка погибли девять человек, включая 2 детей, сообщает CBS.
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