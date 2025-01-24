Тигр растерзал фермера на кофейной плантации

Житель Индонезии стал жертвой суматранского тигра. Об этом сообщает Jakarta Globe. 28-летний фермер Зайнудин из деревни Кегеринган, провинция Лампунг, отправился поработать на свою кофейную ферму и не вернулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии