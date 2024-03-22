Сенатор Никонорова: Террористы будут найдены и уничтожены

Независимо от заказчика трагедии в «Крокус Сити Холле», террористы будут найдены и уничтожены. Об этом «Парламентской газете» 23 марта сказала член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.