Его Величество снова в строю и даже музицирует на морковке

Король Великобритании Карл III на морковке подыграл мелодию для Лондонского оркестра. Об этом сообщает New York Post.
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