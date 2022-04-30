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Милонов о получении Зеленским британского гражданства: Лондон стал отхожим местом для преступников

Милонов о получении Зеленским британского гражданства: Лондон стал отхожим местом для преступников

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress Президент Украины Владимир Зеленский действует исключительно в интересах Запада, в частности Великобритании.

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