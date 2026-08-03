Тегеран требует ответа: Иран обвиняет Украину в преднамеренной атаке на судно МИД Ирана официально заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами того, чт.
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Тегеран требует ответа: Иран обвиняет Украину в преднамеренной атаке на судно МИД Ирана официально заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами того, чт.
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