Приехали вы на дачу, радостно предвкушая, как растопите сейчас печечку да попьете горяченького чайку, а тут незадача – замок на входной двери замерз и ни в какую не хочет открываться

Фото: Shutterstock.com/Mikadun Вы приезжаете на виллу, радостно предвкушая, как теперь сможете затопить плиту и выпить горячего чая, но тут незадача — замок на входной двери замерз и не открывается что делать? Открыть замороженный замок можно несколькими способами.
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