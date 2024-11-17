Приехали вы на дачу, радостно предвкушая, как растопите сейчас печечку да попьете горяченького чайку, а тут незадача – замок на входной двери замерз и ни в какую не хочет открываться

﻿﻿Фото: Shutterstock.com/Mikadun Вы приезжаете на виллу, радостно предвкушая, как теперь сможете затопить плиту и выпить горячего чая, но тут незадача — замок на входной двери замерз и не открывается что делать? Открыть замороженный замок можно несколькими способами.