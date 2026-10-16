Фондовые индексы Азии завершили неделю в плюсе: японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng — на 0,5%, австралийский ASX 200 — на 1%, индийский Nifty 50 — на 0,5%.
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