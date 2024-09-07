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Загадка МиГ-31БМ: почему «демон скорости» и что в этом истребителе не так?

Загадка МиГ-31БМ: почему «демон скорости» и что в этом истребителе не так?

1,9K прочтений Вчера Модернизированный старый советский самолёт МиГ-31 стал не просто истребителем, а специальным самолётом-перехватчиком, предназначенным для выполнения очень важных задач.

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