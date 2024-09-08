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Zero Hedge

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Macy's Set To Close 55 Stores By The End Of 2024

Macy's Set To Close 55 Stores By The End Of 2024

Macy's Set To Close 55 Stores By The End Of 2024 By Bernadette Giacomazzo of RetailWire Macy’s has announced that it is closing a total of 55 stores by the end of 2024, in the faltering brand’s ongoing effort to revamp its business.

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