Macy's Set To Close 55 Stores By The End Of 2024 By Bernadette Giacomazzo of RetailWire Macy’s has announced that it is closing a total of 55 stores by the end of 2024, in the faltering brand’s ongoing effort to revamp its business.
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