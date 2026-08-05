Treasury Refunding: No Change To Auction Sizes As Bessent Deepens Reliance On Short-Term Debt For yet another quarter, the Treasury's Quarterly Refunding offered no surprises, which considering the state of the US bond market is probably not a bad thing.
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