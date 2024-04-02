МВД поставили на миграционную службу

Кардинальное обновление миграционной политики, укрепление мер общественной безопасности, прежде всего в местах массового скопления людей, а также нейтрализация трансграничной организованной преступности и повышение раскрываемости преступлений — такие основные направления работы органов внутренних дел на ближайшее время назвал президент Владимир Путин на расширенной годовой коллегии МВД, прошедшей через несколько дней после теракта в «Крокус Сити Холле».