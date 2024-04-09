В Курганской области строят дамбы на пути приближающегося паводка

В Курганскую область, где паводок только набирает силу, прямо сейчас спешат спасатели. Ночью туда вылетел Ил-76 из Ивановской области, уже на месте сотрудники МЧС с Урала, к ним также присоединятся коллеги из Югры.
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