Арагчи: Запад не может с помощью санкций навязывать Ирану свою повестку дня

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иран никогда не отказывался от конструктивного диалога с Западом для достижения общего понимания спорных вопросов, но диалог должен строиться на основе взаимного уважения, а не на основе угроз и давления.
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