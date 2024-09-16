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Арагчи: Запад не может с помощью санкций навязывать Ирану свою повестку дня

Арагчи: Запад не может с помощью санкций навязывать Ирану свою повестку дня

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иран никогда не отказывался от конструктивного диалога с Западом для достижения общего понимания спорных вопросов, но диалог должен строиться на основе взаимного уважения, а не на основе угроз и давления.

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