Военное обозрение

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Низкий ствол и перекос ствола – как бы мог выглядеть военный потомок Laugo Alien

Низкий ствол и перекос ствола – как бы мог выглядеть военный потомок Laugo Alien

Представленный в начале 2019 года Laugo Alien стал вехой в развитии пистолетов. Низкая ось канала ствола для снижения подброса при выстреле и уменьшения времени на повторный прицельный выстрел, запирание газовым торможением, сменные верхние детали – это все бросалось в глаза.

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