Низкий ствол и перекос ствола – как бы мог выглядеть военный потомок Laugo Alien

Представленный в начале 2019 года Laugo Alien стал вехой в развитии пистолетов. Низкая ось канала ствола для снижения подброса при выстреле и уменьшения времени на повторный прицельный выстрел, запирание газовым торможением, сменные верхние детали – это все бросалось в глаза.