Американский журнал признал успехи РФ в интеграции новых территорий и не видит шансов для Украины

Россия методично закрепляет свое влияние в регионах, ставших ее частью после февраля 2022 года. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал Foreign Affairs, специализирующийся на международной политике.
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