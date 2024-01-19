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Американский журнал признал успехи РФ в интеграции новых территорий и не видит шансов для Украины

Американский журнал признал успехи РФ в интеграции новых территорий и не видит шансов для Украины

Россия методично закрепляет свое влияние в регионах, ставших ее частью после февраля 2022 года. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал Foreign Affairs, специализирующийся на международной политике.

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