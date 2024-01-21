Политик Филиппо назвал безумием призывы фон дер Ляйен продолжать поддержку Киева

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам переговоров с представителями Швеции и Финляндии о возможном выделении Киеву €50 млрд безумием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии