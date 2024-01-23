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Глыбой по голове: кто несет ответственность за падающий с балконов снег

Глыбой по голове: кто несет ответственность за падающий с балконов снег

Снова остро встал вопрос, кто должен отвечать за то, что летит сверху на наши головы. По данным «Известий», коммунальщикам в России хотят поручить очищать не только крыши, но и балконы многоэтажных домов.

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