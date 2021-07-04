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«Ковид» в Израиле: зараженных все больше, «тяжелых» тоже

«Ковид» в Израиле: зараженных все больше, «тяжелых» тоже

По данным Минздрава на воскресный вечер, в стране насчитывается 2490 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса (сутки назад их было 2398).

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