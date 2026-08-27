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SPLETNIK

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"А сама носит Chanel". Экс-сотрудники Виктории Молдавской из Viva La Vika заявили, что остались без выплат

"А сама носит Chanel". Экс-сотрудники Виктории Молдавской из Viva La Vika заявили, что остались без выплат

В соцсетях призвали "отменить" владелицу закрывшегося бренда Viva La Vika Викторию Молдавскую после массовых жалоб экс-сотрудников на задержки зарплат.

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