Немецкие мужчины были и остаются большой загадкой для иностранцев. И хотя они очень отличаются внешне друг о друга и по-разному ведут себя в каких-то жизненных ситуациях, всё-таки можно выделить черты, характерные для большинства из них.
В Германии норма, в России - стыд: 5 отличий немецких мужчин от россиян. Одни меня удивили, а другие нашим мужчинам стоило бы перенять
Комментарии
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Вера Федорова
🤗
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1 д.
саша дмитренко
эти качества иногда помогают а иногда и мешают,,,,
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18 час.
АМ
Алиса Майская
Все правда, (ну, может, за исключением отношения к рабочим специальностям - это неправда, немецкая молодежь работать руками не хочет совсем, на рабочие специальности учеников не набрать и слесари/сантехники/механики - или иностранцы, или старики пенсионного возраста). Остальное - правда. Немцы страдают расстройствами депрессивного спектра именно по перечисленным причинам. А помощь психотерапевта большинству недоступна, т.к. оплачивается страховкой только в случае клинического диагноза, но даже за собственные деньги к психотерапевту/психологу очередь на год-полтора вперед, понятно, что в этом случае, люди просто не надеются, что могут получить помощь. (Пишу из ФРГ).
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16 час.
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