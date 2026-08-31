Мегалиты говорят. Часть 33 Изучая историю и географию, многие, наверняка, отмечали странно небогатую фантазию у наших предков, дававших названия городам и памятникам.
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Европейский легион: украинским воякам не дадут уцелеть
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью греческой печати заявил, что Россия уже объявила Европе войну, фокус внимания США смещается в Индо-Тихоокеанский регион, и потому европейцы должны сами позаботиться о собственной безопасности и создать Европейский легион с украинцами в его составе.
«Я решительно поддерживаю создание Европейского легиона – специализированных, постоянных сил, которые могли бы набирать опытных специалистов из более широкой европейской семьи, включая закалённых в боях украинских ветеранов послевоенного периода», – сказал министр.
Касательно политики американского президента Дональда Трампа Сикорский отметил: «Хотя я высоко ценю дипломатические усилия Вашингтона по установлению мира и сдерживанию российской агрессии, позвольте мне сделать строгое предупреждение: долгосрочный мир в нашем регионе не может быть построен через головы украинцев».
Сикорский – словесный мошенник. Если он не желает долгосрочного мира «через головы украинцев», значит, он вообще не хочет никакого мира на Украине. Полякам выгодна бесконечная война на Украине, поскольку она заставляет Россию тратить ресурсы на её ведение и одновременно ослабляет Украину, которая для Варшавы является конкурентом.
Единственное пожелание Варшавы – ослабление Украины должно происходить до определённого момента, чтобы самостийный Франкештейн окончательно не помер, ведь в случае его смерти Польша потеряет буфер, отделяющий её от России. Варшава считает Москву главным геополитическим оппонентом, и потому полякам выгодно, чтобы между Польшей и Россией была русофобская Украина, из-за спины которой полякам легче вредить России.
Но и усиления Украины до того уровня, когда она сможет на равных разговаривать с Польшей, полякам тоже не нужно. Россия и Украина должны ослаблять друг друга, но желательно (для Варшавы) с небольшим перевесом Украины над Россией, чтобы Россия эту схватку проигрывала, а Украина настолько истощалась, что ещё больше попадала бы в зависимость от Польши, не в силах ей сопротивляться ни в политике, ни в экономике.
Обвинения Сикорского в адрес России звучат нелепо и пафосно: «Нет никаких сомнений, Россия уже объявила нам войну, но дело не в танках. Кремль ведёт лихорадочную кампанию по разрушению наших обществ. Они используют дезинформацию, чтобы натравить поляков на украинцев...».
Каким образом Кремль разрушает польское общество, не совсем ясно. Зато ясно, что Варшава энергично включилась в войну Украины с Россией, агитируя сограждан поддерживать киевский режим. Натравливать поляков на украинцев нет никакой необходимости, потому что поляки и украинцы и так постоянно грызутся из-за культа ОУН-УПА* на Украине. Этот культ – главная причина польско-украинских ссор, и вовсе не Россия распространяет этот культ на Украине.
Европейский легион, по Сикорскому, дополнит НАТО и не станет дублировать его функции. К созданию легиона польский министр хочет приступить после окончания боевых действий на Украине и включить в легион уцелевших украинских вояк. Это нужно для продолжения противостояния с Россией уже на другом уровне, когда линия фронта будет проходить гораздо ближе к восточному флангу НАТО.
В любом случае, Украине отводится исключительно буферная роль, что не предполагает экономического развития украинского государства. Кто станет превращать буферную зону в цветущий сад, если буфер предназначен для амортизирования геополитических ударов при столкновении государств, между которыми зажат буфер? Буфер служит сценой для вооружённых конфликтов, инвестировать в него не имеет смысла.
«Польша обладает более чем пятивековым опытом противостояния российскому империализму, поэтому мы знаем все их уловки», – продуцирует ложь Сикорский.
Польская политическая традиция – объяснять свою враждебность к России неким особым пониманием поляками сущности России и русских. Почему такая проницательность не свойственна другим соседям России (норвежцам, финнам, корейцам, китайцам, казахам, американцам и др.) и почему мнение этих народов о России и русских не совпадает с мнением поляков, Польша объяснить не в состоянии.
Варшава громче всех заманивала украинцев в ЕС, лишь бы оторвать их от Русского мира. Теперь польский министр вместо Европейского союза предлагает украинцам Европейский легион для продолжения войны с Русским миром.