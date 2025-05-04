Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Мария
    Пусть хранят их вечно!Латвия думала обм...
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    да ничего бы эта сеша не сделала б с ..например, китаем или с сев.кореей...а уж с Россией тем более (хотя Россия чужо...Латвия думала обм...
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В России рассказали о мерах безопасности в Москве на 9 Мая

В России рассказали о мерах безопасности в Москве на 9 Мая

Со стороны Вооруженных сил России, Министерства обороны предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить полную безопасность как участников парада Победы, так и гостей Москвы в праздник 9 Мая, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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