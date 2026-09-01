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Царьград

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В Москве мужчина с лопатой напал на людей у Храма. Открыт огонь: Последняя информация к этой минуте

В Москве мужчина с лопатой напал на людей у Храма. Открыт огонь: Последняя информация к этой минуте

Неизвестный набросился на людей с лопатой недалеко от Храма. Был открыт огонь, нападавший не выжил. Собрали всё, что известно к этой минуте.

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