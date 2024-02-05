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РУССКИХ СОЛДАТ УБИВАЮТ НАШИ СНАРЯДЫ: ПРОСТАЯ СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ ВРАГУ РАБОТАЕТ

РУССКИХ СОЛДАТ УБИВАЮТ НАШИ СНАРЯДЫ: ПРОСТАЯ СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ ВРАГУ РАБОТАЕТ

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Россия десятилетиями вооружала, как оказалось, Украину, поставляя оружие в страны, неспособные отказать США: от натовской Греции до банановой республики Эквадор.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Бизнес, и ничего личного. И вааще, деньги не пахнут. Поэтому какие такие дети-внуки? Кто их видел? &quot;Мне были б желуди, ведь я от них жирею&quot;. Слова свиньи, подкапывающей корни дуба дающего желуди. Да и хрен с ним, с дубом, к другому перейдем, только у другого дядя с ножиком. &quot;Сала накопила? ну давай делиться&quot;. Авен с Фридманом это на своей шкурке испытали уже. Капитализм, мать его. Прибыль во главе угла, человеческие жизни по остаточному принципу, и то только в том случае, если из-за них можно прибыль увеличить. А если нет, то какие такие дети-внуки?
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5 час.
Андрей Павлов
Ну да? Сколько с той стороны контрактов разорвано после того, как ввели санкции? И ничего. Убытки подсчитывают, а на меры с нашей стороны плюют. Верее, мер с нашей стороны нет, мы мастера красные линии рисовать, уже красный карандаш кончается.
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5 час.
Сергей Забелин
Статейка не очень ведь невозможно спрогнозировать будущее в дальней перспективе
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1 час.

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