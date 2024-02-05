РУССКИХ СОЛДАТ УБИВАЮТ НАШИ СНАРЯДЫ: ПРОСТАЯ СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ ВРАГУ РАБОТАЕТ

Андрей Павлов

Бизнес, и ничего личного. И вааще, деньги не пахнут. Поэтому какие такие дети-внуки? Кто их видел? "Мне были б желуди, ведь я от них жирею". Слова свиньи, подкапывающей корни дуба дающего желуди. Да и хрен с ним, с дубом, к другому перейдем, только у другого дядя с ножиком. "Сала накопила? ну давай делиться". Авен с Фридманом это на своей шкурке испытали уже. Капитализм, мать его. Прибыль во главе угла, человеческие жизни по остаточному принципу, и то только в том случае, если из-за них можно прибыль увеличить. А если нет, то какие такие дети-внуки?