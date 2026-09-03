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В России создали новый метод производства остекления для самолётов

В России создали новый метод производства остекления для самолётов

Эта технология на 15% быстрее и дешевле Специалисты ОНПП «Технология» (входит в Ростех) разработали новый метод производства сложнопрофильных изделий из органического стекла.

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