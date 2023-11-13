Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Кедми не увидел очевидного - Россия отлично стала понимать  евреев, то есть Израиль. Или он думает, что Россия не зам...Осевший в Москве ...
  • nyha
    паяльник в жопу(жиду) ...и забрать оставшееся...И еще про Фридмана
  • Александр Ракитин
    У этого кривляющегося жида нужно национализировать все его активы в России а самого отправить на лесозаготовки в Якутию.И еще про Фридмана

К нам сегодня приходил педонекрозоофил... (с)

К нам сегодня приходил педонекрозоофил... (с)

Министром Иностранных Дел Великобритании назначен их бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.Всё, что я о нём помню - вот эту статью 2015 года - в которой рассказывается, как он, будучи студентом, сношался с головой мёртвой свиньи!источник .

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Комментарии
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Ольга Заварухина
ФУУУУУУ  КАКОЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ. Какой народ такие и правители. Сам народ их выбирает.
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