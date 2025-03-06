В Крыму рассказали о последствиях антироссийского курса Макрона

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу и приведет ее к плачевным последствиям, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков.
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