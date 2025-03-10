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Царьград

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Армия России освободила 32 населенных пункта в Курской области с начала вторжения

Армия России освободила 32 населенных пункта в Курской области с начала вторжения

Только за последние дни военные взяли под контроль 7 сёл.Русские бойцы с начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года освободили 32 населённых пункта.

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