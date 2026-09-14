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Авторадио

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Роспотребнадзор признал незаконным отказ в продаже топлива в канистры на АЗС

Отказ АЗС продавать топливо в канистру может нарушать права потребителя. Как пишет журнал «За рулём», Роспотребнадзор признал это незаконным после жалобы автомобилиста в Петербурге.

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