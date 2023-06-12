Экстремальные гонки с собаками «Хвостатый драйв» прошли в Старой Купавне Богородского округа. В соревнованиях приняли участие более 500 человек из 50 городов России со своими питомцами различных пород.
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