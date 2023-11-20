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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Роналду: «Игрок, которому 38 лет, испытывает голод 18-летнего – это трудно объяснить. Этим Криштиану заражает остальных в раздевалке, он является примером»

Мартинес о Роналду: «Игрок, которому 38 лет, испытывает голод 18-летнего – это трудно объяснить. Этим Криштиану заражает остальных в раздевалке, он является примером»

Португальская команда выиграла все 10 матчей в отборе Евро-2024. Роналду забил 10 мячей.  «Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет и на счету которого больше матчей за сборную, чем у любого другого игрока в мире, испытывает голод 18-летнего игрока.

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