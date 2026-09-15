Пенсионерка в зоне СВО сама обезвредила дрон и попала на видео

Женщина самостоятельно сняла груз с беспилотника, после чего осторожно опустила его на землю.В зоне проведения специальной военной операции пожилая женщина своими силами обезвредила беспилотный летательный аппарат.
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