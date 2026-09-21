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Якушев: В «Единой России» «несколько удивлены» явке на выборах в Госдуму

Якушев: В «Единой России» «несколько удивлены» явке на выборах в Госдуму

Предварительно, на участки пришли 59,32% избирателейВ «Единой России» «несколько удивлены» явке на выборах в Госдуму, заявил на пресс-конференции секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm.

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