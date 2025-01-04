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"Эра дешёвой энергии закончилась". Замминистра проговорился. А что он не досказал?

"Эра дешёвой энергии закончилась". Замминистра проговорился. А что он не досказал?

Замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак всего одним заявлением о том, что "эра дешёвой энергии закончилась", вызвал шквал негодования в Сети.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Тогда для Абхазии чё так дёшево, т.е. задаром? А мне? Я тоже хочу.
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Это просто наглые коммерсанты. Им устанавливают налог повыше, что бы они платили из своей личной прибыли, а они, что бы получать ту же прибыль перекладывают , через повышение цен это на потребителей.
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17 час.

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