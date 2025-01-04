"Эра дешёвой энергии закончилась". Замминистра проговорился. А что он не досказал?

Тогда для Абхазии чё так дёшево, т.е. задаром? А мне? Я тоже хочу.

Дмитрий Бакланов

Это просто наглые коммерсанты. Им устанавливают налог повыше, что бы они платили из своей личной прибыли, а они, что бы получать ту же прибыль перекладывают , через повышение цен это на потребителей.