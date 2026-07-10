Юрист Краснов объяснил, что ждёт Усольцевых за симуляцию пропажи в тайге

Член правления Московской коллегии адвокатов, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в разговоре с Общественной службой новостей объяснил, что может ждать семью Усольцевых в случае их обнаружения живыми и здоровыми.
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