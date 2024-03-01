Володин: ФРГ надо объясниться из-за обсуждения в ВС страны атак на Крымский мост

Германии необходимо объясниться из-за обсуждения в немецких вооруженных силах атак на Крымский мост. Соответствующую точку зрения выразил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.
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