В Иране выпал багровый дождь

На днях в Иране прошел "кровавый" дождь, во время которого вода окрасилась в ярко-красный цвет. Туристы увидели редкое зрелище кроваво-красной дождевой воды, стекающей по скале на пляж острова Ормуз на прошлой неделе.
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