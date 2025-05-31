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Парламентская газета

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Каллас назвала отношения России и Китая величайшим вызовом

Каллас назвала отношения России и Китая величайшим вызовом

Отношения Россия и Китая — величайший вызов нашего времени. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции по безопасности в Шанхае, передает Bloomberg.

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