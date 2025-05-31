Каллас назвала отношения России и Китая величайшим вызовом

Отношения Россия и Китая — величайший вызов нашего времени. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции по безопасности в Шанхае, передает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии