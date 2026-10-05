Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Врач Каприн сообщил, что онкомаркеры не могут "проверить" сразу на все виды рака

Врач Каприн сообщил, что онкомаркеры не могут "проверить" сразу на все виды рака

Онкомаркеры не могут выявить сразу все виды рака, потому что не обладают достаточной специфичностью для самостоятельной первичной диагностики, а результаты бывают ложными.

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