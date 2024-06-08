"Росэлектроника" запустила массовое производство сверхминиатюрных светодиодных ламп

Томский научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов (входит в "Росэлектронику") приступил к серийному производству сверхминиатюрных светодиодных ламп, которые предназначены для индикации и освещения оборудования для авиации, автомобилей и судов.
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