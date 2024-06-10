В Оренбургской области дорожные полицейские проводят профилактические мероприятия в детских садах

Навыки безопасного поведения на дороге должны прививаться с раннего детства. Ведь правила дорожного движения едины для детей и взрослых, но написаны они «взрослым» языком, поэтому главная задача воспитателей, родителей и полицейских - доступно объяснить ребенку правила и опасность их несоблюдения.