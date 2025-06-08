В разговоре с мошенниками лучше притвориться, что денег нет – советы полиции

Киберполиция в разговоре с телефонными мошенниками советует делать вид, что у вас нет денег. «Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», – считают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.