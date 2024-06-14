О реальных причинах войны за Украину, дружбе с Грузией и ужасающих цифрах погибших в секторе Газа

1. «Украина — это $12 трлн критически важных полезных ископаемых. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Путину, чтобы он поделился с Китаем» - сенатор США, Линдси Грэм Мне нравится, как Грэм не стесняется правды.