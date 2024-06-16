Поплавскую возмутили заявления Шольца о «несерьезности» предложений Путина

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал несерьезным предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
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